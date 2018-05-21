اسبانيا ترفض التصديق على تشكيل الحكومة الكتالونية

أقرت الحكومة الاسبانية الاثنين بسلطات رئيس كتالونيا المنتخب حديثًا، كيم تورا، ولكنها رفضت التصديق على تشكيل السلطة التنفيذية الإقليمية، مما يوسع نطاق وصاية مدريد على المنطقة.





وكان كيم تورا قد أعلن السبت عن تشكيل حكومته التي تضم أربعة أشخاص قيد الحبس الاحتياطي أو في المنفى ببروكسل.





وقد أعربت حكومة ماريانو راخوي، التي وضعت كتالونيا تحت الوصاية عقب إعلان الاستقلال في 27 أكتوبر، عن غضبها من تواجد شخصيات تخضع للمساءلة، حيث أعربت الأمر بمثابة استفزاز.





وبموجب قانون الطوارئ الذي يحدد شروط الوصاية على كتالونيا، سيتم رفع الإدارة المباشرة للمنطقة فور تشكيل السلطة التنفيذية المحلية والتصديق عليها.



