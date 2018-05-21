ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

اسبانيا ترفض التصديق على تشكيل الحكومة الكتالونية

الإثنين 21/مايو/2018 - 01:16 م
اسبانيا ترفض التصديق على تشكيل الحكومة الكتالونية
رئيس كتالونيا الجديد- أرشيفية
طباعة
ترجمة- دينا قدري
 
أقرت الحكومة الاسبانية الاثنين بسلطات رئيس كتالونيا المنتخب حديثًا، كيم تورا، ولكنها رفضت التصديق على تشكيل السلطة التنفيذية الإقليمية، مما يوسع نطاق وصاية مدريد على المنطقة.

وكان كيم تورا قد أعلن السبت عن تشكيل حكومته التي تضم أربعة أشخاص قيد الحبس الاحتياطي أو في المنفى ببروكسل.

وقد أعربت حكومة ماريانو راخوي، التي وضعت كتالونيا تحت الوصاية عقب إعلان الاستقلال في 27 أكتوبر، عن غضبها من تواجد شخصيات تخضع للمساءلة، حيث أعربت الأمر بمثابة استفزاز.

وبموجب قانون الطوارئ الذي يحدد شروط الوصاية على كتالونيا، سيتم رفع الإدارة المباشرة للمنطقة فور تشكيل السلطة التنفيذية المحلية والتصديق عليها.

المزيد عن: كيم تورا كتالونيا راخوي رئيس كتالونيا الجديد انفصال كتالونيا الوصاية على كتالونيا الحكومة استقلال كتالونيا اسبانيا
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
- أفضل قناة دراما
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة العربية للأندية
السالمية - الكويت
-
x
20:30
-
الاتحاد السكندري - مصر
أساس تيليكوم - جيبوتي
-
x
22:50
-
الفتح الرباطي - المغرب
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/21/2018 1:20:01 PM