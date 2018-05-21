تأجيل محاكمة 3 موظفين بـ"الرقابة الصناعية" بتهمة الرشوة لشهر سبتمبر

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، محاكمة 3 موظفين عمومين بمصلحة الرقابة الصناعية، فى قضية رشوة مالية لإعفاء أحد الشركات من الضرائب، لدور الانعقاد بشهر سبتمبر المقبل لمرافعة الدفاع.





صدر القرار برئاسة المستشار سمير يوسف أسعد وعضوية المستشارين محمود كامل وياسر أبو العينين بحضور ضياء عابد ومحمد الجرف وكيلا نيابة أمن الدولة وسكرتارية يوسف زهدى.



