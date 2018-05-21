الشخص الذي يهدد الفنانة نور في مسلسل "رحيم" يظهر في هذه الحلقة
الإثنين 21/مايو/2018 - 01:12 م
صلاح حسن
توصل العديد من رواد "السوشيال ميديا"، من خلال متابعتهم لحلقات مسلسل" رحيم" إلى صوت الفنان الذي يهدد الفنانة نور والتي تجسد شخصية "داليا" في أحداث المسلسل حيث تتلقى اتصالات من مجهول يهددها، وهذا الصوت المجهول هو الفنان أحمد زاهر الذي يشارك في العمل كضيف شرف، ومن المقرر الكشف عن صوته وظهوره خلال الحلقة 28 من المسلسل.
"رحيم" بطولة ياسر جلال واللبنانية نور ومحمد رياض وطارق عبد العزيز ودنيا عبد العزيز والراقصة دينا وإيهاب فهمى وصبرى فواز وحسن حسنى وسامى مغاورى وكارولين عزمى ومنى فاروق وتونى ماهر وكريم سرور وإسلام شوقى وياسمين غيث، تأليف محمد إسماعيل أمين، وإنتاج "مجموعة فنون مصر"، وإخراج محمد سلامة.
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