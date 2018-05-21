الشخص الذي يهدد الفنانة نور في مسلسل "رحيم" يظهر في هذه الحلقة

توصل العديد من رواد "السوشيال ميديا"، من خلال متابعتهم لحلقات مسلسل" رحيم" إلى صوت الفنان الذي يهدد الفنانة نور والتي تجسد شخصية "داليا" في أحداث المسلسل حيث تتلقى اتصالات من مجهول يهددها، وهذا

الصوت المجهول هو الفنان أحمد زاهر الذي يشارك في العمل كضيف شرف، ومن المقرر الكشف عن صوته وظهوره خلال الحلقة 28 من المسلسل.