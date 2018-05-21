علاء ميهوب يعدد مزايا محمود الجزار





أثنى علاء ميهوب، رئيس اللجنة الفنية بالنادي الأهلي، على المستوى الذي ظهر عليه، محمود الجزار، مدافع الفريق الأول، خلال مباراة المصري التي أقيمت أمس الأحد في ختام الدوري الممتاز، وفاز بها الأهلي بهدفين دون رد.





وصرح ميهوب بأن الجزار ظهر بشكل مميز، رغم أنها المباراة الأولى له التي يشارك فيها كأساسي، لافتا إلى أن مستواه مع الفريق يبشر بقدوم مدافع مميز ومكسب كبير للأهلي في الفترة المقبلة.





وأضاف رئيس اللجنة الفنية للأهلي أنه مع مشاركة اللاعب مع الفريق لفترة أطول سيحصل على خبرات كبيرة، بحانب تحركاته المميزة وتوقيت التحرك للكرة والمراقبة الفردية للمهاجمين والتي يجيدها بشكل رائع.





وأشار ميهوب إلى أن اللاعب سيصبح من أهم المدافعين في القلعة الحمراء والمنتخب الوطني خلال السنوات المقبلة، كونه صغير السن ومازال المستقبل أمامه.





يذكر أن ميهوب كان السبب في انضمام الجزار إلى الأهلي من فريق كهرباء الإسماعيلية، حيث عكف على متابعته لفترة طويلة من الوقت قبل أن يدون تقرير خاص عنه ويقدمه إلى حسام البدري، المدير الفني السابق للفريق، من أجل الحصول على الضوء الأخضر لضمه إلى القلعة الحمراء.