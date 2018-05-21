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خاص لـ"الفجر".. "مصادر": حسام الخولي يستقيل من "الوفد" ويتولى منصب ‏الأمين العام لحزب "مستقبل وطن" ‏

الإثنين 21/مايو/2018 - 01:17 م
خاص لـالفجر.. مصادر: حسام الخولي يستقيل من الوفد ويتولى منصب ‏الأمين العام لحزب مستقبل وطن ‏
حسام الخولي
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إسلام شعراوي
 
كشفت مصادر برلمانية، عن أن المهندس حسام ‏الخولي، نائب رئيس حزب الوفد، تقدم باستقالته من الحزب رسميًا وتم ‏تقديمها إلى هاني سري الدين، السكرتير العام للحزب.‏

وأضافت المصادر، في تصريح إلى "الفجر"، أن "الخولي" سينضم بعد تقديم استقالته، ‏لحزب "مستقبل وطن" وسيتولى منصب الأمين العام للحزب. ‏
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