خاص لـ"الفجر".. "مصادر": حسام الخولي يستقيل من "الوفد" ويتولى منصب ‏الأمين العام لحزب "مستقبل وطن" ‏

كشفت مصادر برلمانية، عن أن المهندس حسام ‏الخولي، نائب رئيس حزب الوفد، تقدم باستقالته من الحزب رسميًا وتم ‏تقديمها إلى هاني سري الدين، السكرتير العام للحزب.‏



وأضافت المصادر، في تصريح إلى "الفجر"، أن "الخولي" سينضم بعد تقديم استقالته، ‏لحزب "مستقبل وطن" وسيتولى منصب الأمين العام للحزب. ‏

