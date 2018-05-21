خاص لـ"الفجر".. "مصادر": حسام الخولي يستقيل من "الوفد" ويتولى منصب الأمين العام لحزب "مستقبل وطن"
الإثنين 21/مايو/2018 - 01:17 م
إسلام شعراوي
كشفت مصادر برلمانية، عن أن المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب الوفد، تقدم باستقالته من الحزب رسميًا وتم تقديمها إلى هاني سري الدين، السكرتير العام للحزب.
وأضافت المصادر، في تصريح إلى "الفجر"، أن "الخولي" سينضم بعد تقديم استقالته، لحزب "مستقبل وطن" وسيتولى منصب الأمين العام للحزب.
وأضافت المصادر، في تصريح إلى "الفجر"، أن "الخولي" سينضم بعد تقديم استقالته، لحزب "مستقبل وطن" وسيتولى منصب الأمين العام للحزب.
المزيد عن: مستقبل وطن حسام الخولي حزب مستقبل وطن حزب الوفد الوفد