اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية ونسبة النجاح ٨٥٪



وكانت نسبة نجاح البنين (٨٣.٣) ٪‏ وكانت نسبة نجاح البنات (٨٦.٧) ٪‏، وعدد الأوائل الحاصلين على نسبة ١٠٠٪‏ كان (١٠) طلاب من مختلف الإدارات التعليمية، وتم تكريم الأوائل وتشجيعهم لمواصلة التفوق والنجاح.



والجدير بالذكر أن عدد الطلبة المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية كانت ٧٨٠ألف و٨٥طالب وطالبة، وبلغ الحضور ٧٦١ألف و٢٨طالب وطالبة، بينما كان عدد الناجحين ٦٤ألف و٧١١طالب وطالبة.



وجاء ترتيب اﻹدارات التعلمية بالمحافظة من حيث نسبة النجاح كالتالي، في المركز اﻷول إدارة الجمرك التعليمية بنسبة نجاح بلغت ( ٩٨.٥) ٪‏، وإدارة التعليمية في المركز الثاني إدارة العجمى التعليمية بنسبة (٩٣.٨) ٪‏،في المركز الثالث إدارة غرب التعليميةبنسبة (٩٠.٣) ٪‏، تليها إدارة وسط التعليميةبنسبة (٨٥.٨)٪‏‏، ثم إدارة شرق بنسبة ( ٨٥.٤)٪‏، ثم إدارةالمنتزة بنسبة (٨١.٧) ٪‏، ثم إدارةالعامرية (٧٩.٨ )٪‏ ‏، وأخيرا إدارة التعليمية برج العرب بنسبة (٧٣)٪‏، وذلك وفق بيان إعلامي صادر من مديرية التربية والتعليم.

اعتمد صباح اليوم الأثنين الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة، ذلك بحضور آمال عبد الظاهر وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، اللواء هشام شادي سكرتير عام محافظ الإسكندرية، واللواء أحمد بسيوني سكرتير عام مساعد، إبراهيم زيتون مدير عام الشئون التنفيذية، أشرف الباقورى مدير إدارة شئون الطلاب بالمديرية وذلك بمقر محافظة الإسكندريةو بنسبة نجاح لهذا العام بلغت( ٨٥.١) ٪‏.