"المياه الوطنية" ترد على "أمانة جدة": معالجة وتخفيض منسوب المياه اختصاص أصيل لكم

أوضح مدير وحدة أعمال جدة بشركة المياه الوطنية، المهندس محمد بن أحمد الزهراني؛ تعليقاً على مشكلة الصرف النازل بحي الفهد، أن معالجة وتخفيض منسوب المياه السطحية اختصاص أصيل من اختصاصات الأمانة.





وأضاف الزهراني؛ رداً على ما نشرته "سبق" السبت الماضي، بعنوان "أمانة جدة: الصرف النازل بحي الفهد ليس من اختصاصنا .. دورنا مكافحة ورش"، نثمّن لـ "سبق"، حرصها على خدمة المواطنين واهتمامها بقضاياهم، وهو ما تسعى إليه الشركة في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة، وتوفير الراحة للمواطنين.





وتابع، ترحب شركة المياه الوطنية بأي رأي أو استفسار يخدم الوطن والمواطن، ويحقق المصلحة العامة.







