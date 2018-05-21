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الليلة.. سادس مسرحيات "مسرح مصر في رمضان"

الإثنين 21/مايو/2018 - 01:12 م
الليلة.. سادس مسرحيات مسرح مصر في رمضان
مسرح مصر
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اسلام سعفان
 

 في سادس عروض "مسرح مصر في رمضان على قناة "MBC مصر"، تُعرض "الليلة" في تمام الساعة 11 مساءً مسرحية "عصابة المول".

مسرحية "عصابة المول" مع النجم أشرف عبد الباقي ونُخبة من نجوم الكوميديا الشباب. وتدور أحداثها في أحد المولات خيث يقوم شخصان بسرقة أحد المحلات ثم تبدأ الشرطة التحقيق مع العاملين في المول للبحث عن المسروقات اطار كوميدي مما يفجر الكثير من المواقف الكوميدية الضاحكة.

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من النجوم الشباب الذين ارتبط بهم الجمهور، ومنهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، وكريم عفيفي، ودينا محسن "ويزو"، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد انور، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.

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