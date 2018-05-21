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حماية المستهلك: إطلاق خدمة تلقي الشكاوى العاجلة عبر "الواتساب" قريبا

الإثنين 21/مايو/2018 - 01:14 م
حماية المستهلك: إطلاق خدمة تلقي الشكاوى العاجلة عبر الواتساب قريبا
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هدى عبدالرازق
 
قال اللواء راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنهم دشنوا موقع إليكتروني؛ لتلقي مقترحات المواطنين بشأن تطوير الجهاز، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة.

وأشار "عبدالمعطي"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن الفترة الماضية شهدت جهود غير مسبوقة لتوفير السلع، والرقابة على الأسواق، ومنع السلع المغشوشة، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة في مستوى الخدمات، وحل مشاكل المواطنين.

وأضاف أن حماية حقوق المستهلك من أهم حقوق الإنسان التي نص عليها الدستور، معلنا أنه سيتم إطلاق خدمة الواتساب لتلقي شكاوى المواطنين العاجلة.

المزيد عن: سلع مغشوشة جهاز حماية المستهلك اللواء راضي عبدالمعطي إكسترا نيوز
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