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محمد صلاح يتوج بأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بتصويت الجماهير

الإثنين 21/مايو/2018 - 01:11 م
محمد صلاح يتوج بأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بتصويت الجماهير
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الفجر الرياضي
 
توج الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من رابطة اللاعبين المحترفين من تصويت الجماهير.

وحصد محمد صلاح على نسبة 89% من إجمالي الأصوات المشاركة.

وكان صلاح قد فاز بجائزة أفضل لاعب من رابطة المحترفين بتصويت اللاعب، وجائزة أفضل لاعب من رابطة النقاد الرياضيين، وهداف البطولة وأفضل لاعب من الاتحاد الإنجليزي.

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