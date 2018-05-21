محمد صلاح يتوج بأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بتصويت الجماهير
الإثنين 21/مايو/2018 - 01:11 م
الفجر الرياضي
توج الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من رابطة اللاعبين المحترفين من تصويت الجماهير.
وحصد محمد صلاح على نسبة 89% من إجمالي الأصوات المشاركة.
وكان صلاح قد فاز بجائزة أفضل لاعب من رابطة المحترفين بتصويت اللاعب، وجائزة أفضل لاعب من رابطة النقاد الرياضيين، وهداف البطولة وأفضل لاعب من الاتحاد الإنجليزي.
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