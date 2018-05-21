محمد صلاح يتوج بأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بتصويت الجماهير

توج الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من رابطة اللاعبين المحترفين من تصويت الجماهير.





وحصد محمد صلاح على نسبة 89% من إجمالي الأصوات المشاركة.





وكان صلاح قد فاز بجائزة أفضل لاعب من رابطة المحترفين بتصويت اللاعب، وجائزة أفضل لاعب من رابطة النقاد الرياضيين، وهداف البطولة وأفضل لاعب من الاتحاد الإنجليزي.



