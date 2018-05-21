عمومية "القابضة للتأمين " توافق على طرح نسبة من أسهم "مصر للتأمين" و"مصر لتأمينات الحياة "بالبورصة





ترأس خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام أعمال الجمعية العامة العادية لشركة مصر القابضة للتأمين ـ إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ـ وذلك لاعتماد الموازنة التقديرية عن العام المالى 2018/2019.





وكان ذلك بحضور السادة أعضاء الجمعية العامة ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وممثلى الهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات ومندوب وزارة المالية.

واستعرض محمد يوسف رئيس شركة مصر القابضة للتأمين تقرير مجلس الإدارة عن الموازنة التقديرية للعام المالى 2018/2019، حيث تبلغ قيمة الإيرادات المستهدفة للشركة القابضة بصورة مستقلة نحو 1.550 مليار جنيه بنسبة نمو 36% عن المحقق في العام المالى 2016/2017، فيما تستهدف صافى ربح 1.195 مليار جنيه بزيادة 29% عن المحقق عام 2016 ،2017.

أما الشركات التابعة للشركة القابضة ، وعددها 3 شركات، تستهدف إيرادات بقيمة 16.3 مليار جنيه بمعدل نمو 17.6% عن المحقق في عام 2016، 2017، ويبلغ صافى الربح المستهدف نحو 2.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 2.3% عن عام 2016، 2017.

وتقدم الوزير بالشكر لمجلس إدارة الشركة القابضة على الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية، مطالبا بضرورة العمل على تعظيم العوائد على محفظة استثمارات مجموعة مصر القابضة للتأمين والاستعانة بخبرات البنوك الاستثمارية والشركات المتخصصة في إدارة المحافظ المالية.

ووافقت الجمعية العامة العادية على استمرار مجلس الإدارة الحالى فى عمله لحين صدور قرار السيد الوزير رئيس الجمعية بشأن تشكيل المجلس.

ووافقت الجمعية العامة غير العادية على طرح نسبة من أسهم شركتى مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة التابعتين للشركة القابضة للتأمين، في إطار برنامج الحكومة لطرح أسهم بعض الشركات المملوكة للدولة بالبورصة المصرية.





وفى هذا الإطار، أكد الوزير أن برنامج الطروحات الحكومية يهدف إلى توسيع قاعدة الملكية في هذه الشركات وتنشيط البورصة المصرية، فضلا عن تعزيز الشفافية والحوكمة وجذب الاستثمار الخارجي.