"تعليم" القاهرة: أول يونيو فتح باب التقديم للمدارس التجريبية عن طريق موقع الإدارة





وأضاف في تصريح إلى "الفجر"، أن التقديم سيكون إلكترونيًا.





وكشف عن خطوات جديدة تحدث لأول مرة فى التقديم للمدارس الرسمية للغات (التجريبيات سابقًا)، حيث أكد أن فتح باب التقديم في أول شهر يونيو المقبل.



ونوه بأن التقديم سوف يكون عن طريق الإدارة التعليمية وذلك فى إطار من اللامركزية، مشيرًا إلى أن اختيار ولي الأمر لـ 3 مدارس في أثناء التقديم قد أتلغي، وسوف يقوم ولى الأمر بإختيار مدرسة واحدة فقط وليست 3 ليتم إختيار واحدة منهم، مؤكدا أن من تفوته فرصة إختياره للمدرسة فى المرة الأولى من تنسيق رياض الاطفال للتجريبيات عليه أن يتابع فى مراحل التنسيق الأخرى.



وأكد أن الهدف من ذلك الإجراءات الجديدة هو تجنب بعض المشكلات التي كانت تحدث، مؤكدًا أن بنظام اختيار 3 مدارس لولى الأمر، كان يتم إختيار طلاب السن الصغير بينما طلاب السن الكبير لم يتم اختيارهم.



قال محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إنه سيتم فتح باب التقديم بالمدارس التجريبية، يوم 1 يونيو المقبل، مؤكدًا أن ولي الأمر، سوف يقوم بالتقديم على الموقع الرسمي للمديرية التابع ليها.