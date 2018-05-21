أزمتها مع "النهار" ومحمد رمضان وغلق قناة فضائية.. كواليس لقاء ريهام سعيد في "شيخ الحارة" قريبًا

سجلت الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج" شيخ الحارة، على شاشة القاهرة والناس حلقة جديدة مع الإعلامية ريهام سعيد، ومن المقرر عرضها قريبًا.





وبحسب مصدر في القاهرة والناس، فإن أبرز كواليس اللقاء كان حول الحديث عن أزمتها في قضية الخطف، وأزمتهامع إدارة قناة النهار والكثير من الكواليس التي لم تعلنها من قبل.. فضلا عن رأيها في بعض الشخصيات العامة.





كما هاجمت ريهام سعيد في اللقاء الفنان محمد رمضان لكن رفض المصدر الإفصاح عن سبب هذا الهجوم.





وانتقدت ريهام بعض الأوضاع في القنوات الفضائية وتراجع عدة قنوات في التصنيف وأفصحت عن رغبتها في غلق قناة مصرية وإيقاف مذيع شهير خلال تسجيل الحلقة.





ومن المقرر إذاعة اللقاء على مدار حلقتين قريبا على شاشة القاهرة والناس، يذكر أن فريق العمل كان قد حصل على موافقة كتابية من ريهام سعيد للموافقة على العرض.