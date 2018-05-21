كلينتون مرتدية قبعة روسية: إذا لم تستطعوا الانتصار عليهم انضموا إليهم

فاجأت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، طلاب جامعة "ييل" في ولاية كنتيكت، أثناء حضورها حفل تخرج، بإحضارها قبعة روسية من الفرو وعليها شعار الاتحاد السوفييتي.

ورفعت كلينتون القبعة أثناء إلقائها كلمة أمام الطلبة، قائلة "رأيت عندما نظرت إليكم أنكم تتبعون تقاليد وضع القبعات الفاخرة، وبالتالي حملت أنا أيضا قبعة، إنها روسية".

وبعد أن رفعت كلينتون القبعة السوفيتية بشعارها المتمثل في النجمة الحمراء والمنجل والمطرقة، واستحضرت مثلا قائلة: "إذا لم تستطعوا الانتصار عليهم انضموا إليهم".