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مساعد محافظ كفرالشيخ يتفقد عدداً من الشوارع (صور)

الإثنين 21/مايو/2018 - 01:09 م
مساعد محافظ كفرالشيخ يتفقد عدداً من الشوارع (صور)
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الفجر
 
تابع المهندس علي عبد الستار، مساعد المحافظ لمنطقة وسط، ورئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، بدء الأعمال التمهيدية بشارع الحكيم لقمان بشرق مدينة كفر الشيخ، تمهيدًا لرصفه، حيث يتم فيه رفع كفاءة شوارع المدينة من ترميم ورصف، وتشجير وتجميل، وذلك ضمن خطة الرصف والتجميل بحي شرق كفرالشيخ.

وجه مساعد المحافظ، بالاطمئنان على سلامة المرافق من مياه وصرف قبل أعمال الرصف، والتنسيق مع الجهات المعنية كل في ما يخص المرافق الخاصة به، مشيرًا الى متابعته عددًا من المناطق والشوارع التى يتم تطويرها.

وقال رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، انه نبه على وحدة الرصف برئاسة المهندس علي ترك، والإدارة الهندسية بعدم رصف اى طريق او شارع الا بعد التأكد من إستكمال البنية التحتية له، ضمانًا لعدم هدمه مرة أخرى.
مساعد محافظ كفرالشيخ يتفقد عدداً من الشوارع (صور)
مساعد محافظ كفرالشيخ يتفقد عدداً من الشوارع (صور)
مساعد محافظ كفرالشيخ يتفقد عدداً من الشوارع (صور)
مساعد محافظ كفرالشيخ يتفقد عدداً من الشوارع (صور)
مساعد محافظ كفرالشيخ يتفقد عدداً من الشوارع (صور)
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