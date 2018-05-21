"حساسين" يتهم الحكومة بإهدار الملايين على الفضائيات
الإثنين 21/مايو/2018 - 01:06 م
إسلام شعراوي
اتهم الدكتور سعيد حساسين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي بمجلس النواب، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي والإصلاح الإداري، بإهدار المال العام بملايين الجنيهات، من خلال قيام الوزارة بدفع ملايين الجنيهات للقنوات الفضائية الخاصة التي يمتلكها عدد من رجال الأعمال والاستثمار للترويج لخطة التنمية 2030.
وقال "حساسين" في طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التخطيط، أنه كان يجب على الدكتورة هالة السعيد أن تبث هذه الإعلانات على شاشة التليفزيون الرسمى للدولة، خاصة أن هناك عشرات المليارات من الجنيهات عبارة عن خسائر ومديونيات متراكمة على ماسبيرو الذي أوشك على الانهيار.
وأعرب عن دهشته من هذا التصرف غير المنطقى وغير المفهوم من وزيرة بالحكومة، مطالبا الدكتورة هالة السعيد أن تعلن عن أسباب قيامها بهذه الحملة الإعلانية داخل الفضائيات الخاصة على حساب ماسبيرو.
وقال "حساسين" في طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التخطيط، أنه كان يجب على الدكتورة هالة السعيد أن تبث هذه الإعلانات على شاشة التليفزيون الرسمى للدولة، خاصة أن هناك عشرات المليارات من الجنيهات عبارة عن خسائر ومديونيات متراكمة على ماسبيرو الذي أوشك على الانهيار.
وأعرب عن دهشته من هذا التصرف غير المنطقى وغير المفهوم من وزيرة بالحكومة، مطالبا الدكتورة هالة السعيد أن تعلن عن أسباب قيامها بهذه الحملة الإعلانية داخل الفضائيات الخاصة على حساب ماسبيرو.
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