‏"حساسين" يتهم الحكومة بإهدار الملايين على الفضائيات

اتهم الدكتور سعيد حساسين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام ‏الديمقراطي بمجلس النواب، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط ‏والتعاون الدولي والإصلاح الإداري، بإهدار المال العام بملايين الجنيهات، ‏من خلال قيام الوزارة بدفع ملايين الجنيهات للقنوات الفضائية الخاصة ‏التي يمتلكها عدد من رجال الأعمال والاستثمار للترويج لخطة التنمية ‏‏2030.‏



وقال "حساسين" في طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس ‏مجلس النواب، لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس ‏الوزراء ووزيرة التخطيط، أنه كان يجب على الدكتورة هالة السعيد أن ‏تبث هذه الإعلانات على شاشة التليفزيون الرسمى للدولة، خاصة أن ‏هناك عشرات المليارات من الجنيهات عبارة عن خسائر ومديونيات ‏متراكمة على ماسبيرو الذي أوشك على الانهيار.‏



وأعرب عن دهشته من هذا التصرف غير المنطقى وغير ‏المفهوم من وزيرة بالحكومة، مطالبا الدكتورة هالة السعيد أن تعلن عن ‏أسباب قيامها بهذه الحملة الإعلانية داخل الفضائيات الخاصة على ‏حساب ماسبيرو.‏

