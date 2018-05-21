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‏"حساسين" يتهم الحكومة بإهدار الملايين على الفضائيات

الإثنين 21/مايو/2018 - 01:06 م
‏حساسين يتهم الحكومة بإهدار الملايين على الفضائيات
سعيد حساسين
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إسلام شعراوي
 
اتهم الدكتور سعيد حساسين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام ‏الديمقراطي بمجلس النواب، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط ‏والتعاون الدولي والإصلاح الإداري، بإهدار المال العام بملايين الجنيهات، ‏من خلال قيام الوزارة بدفع ملايين الجنيهات للقنوات الفضائية الخاصة ‏التي يمتلكها عدد من رجال الأعمال والاستثمار للترويج لخطة التنمية ‏‏2030.‏

وقال "حساسين" في طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس ‏مجلس النواب، لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس ‏الوزراء ووزيرة التخطيط، أنه كان يجب على الدكتورة هالة السعيد أن ‏تبث هذه الإعلانات على شاشة التليفزيون الرسمى للدولة، خاصة أن ‏هناك عشرات المليارات من الجنيهات عبارة عن خسائر ومديونيات ‏متراكمة على ماسبيرو الذي أوشك على الانهيار.‏

وأعرب عن دهشته من هذا التصرف غير المنطقى وغير ‏المفهوم من وزيرة بالحكومة، مطالبا الدكتورة هالة السعيد أن تعلن عن ‏أسباب قيامها بهذه الحملة الإعلانية داخل الفضائيات الخاصة على ‏حساب ماسبيرو.‏
المزيد عن: وزيرة التخطيط هالة السعيد مجلس النواب سعيد حساسين حزب المحافظين
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