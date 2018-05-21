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"بلدية الدلم" تُلزم مقاولاً بإعادة سفلتة طريق الملك عبدالعزيز وتحميله جميع التكاليف

الإثنين 21/مايو/2018 - 11:48 ص
بلدية الدلم تُلزم مقاولاً بإعادة سفلتة طريق الملك عبدالعزيز وتحميله جميع التكاليف
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وكالات
 
ألزمت بلدية محافظة الدلم، مقاولاً بإعادة تنفيذ أعمال السفلتة لطريق حيوي بالمحافظة، وفق المواصفات الفنية المطابقة لمعايير الجودة، وتحميله جميع التكاليف المالية حسب النظام، وإشعاره بالالتزام بالاشتراطات والمواصفات الفنية.

وأبانت البلدية أنه تم إلزام المقاول بإعادة تنفيذ أعمال السفلتة في طريق الملك عبدالعزيز؛ بسبب عيوب فنية، وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية المعتمدة؛ مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار متابعة إدارة الإشراف والتنفيذ في إنجاز مختلف المشروعات وضبط الجودة وسعيها إلى تطبيق الأسس الفنية في تنفيذ مختلف الأعمال التطويرية والخدمية ومن ضمنها مشروعات سفلتة الطرق والشوارع.


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