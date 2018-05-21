ليجيا وارسو بطلا للدوري البولندي

توج ليجيا وارسو، بلقب الدوري البولندي الممتاز لكرة القدم، بعدما اعتبر فائزا 3 ـ 0 في المباراة أمام ليخ بوزنان في الجولة السابعة (الأخيرة) من مباريات مرحلة البطولة للمسابقة، والتي توقفت قبل 13 دقيقة من النهاية ثم ألغيت بسبب سلوك جماهير بوزنان.





وعقب تسجيل ليجيا وارسو الهدف الثاني ( 2 ـ 0) ، أطلقت جماهير ليخ بوزنان، الذي احتضن المباراة، المقذوفات النارية واقتحمت أرض الملعب.





وتوقف اللعب عند الدقيقة 77 ثم ألغيت المباراة ليتم اعتبار ليجيا وارسو بعدها فائزا بنتيجة 3 ـ 0 بقرار رابطة الدوري البولندي، وذلك عقب اجتماع طارئ، حسب ما ذكرته الرابطة في بيان.





وتوج ليجيا وارسو بذلك بلقب الدوري البولندي للموسم الثالث على التوالي وللمرة 13 في تاريخه، وبات متأخرا بفارق لقب واحد فقط عن الفريقين الأكثر تتويجا، جورنيك زابرزي وروش شورزو.





وبعد اعتبارا فائزه أمام ليخ بوزنان، انفرد ليجيا وارسو بالصدارة في مجموعة حسم البطولة بالدوري البولندي برصيد 70 نقطة وبفارق 3 نقاط أمام جاجيلونيا بياليستوك.





ويحتمل أن يواجه ليخ بوزنان، صاحب المركز الثالث، مزيدا من العقوبات بسبب سلوك جماهيره.



