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ضبط 19 سائقا لتعاطيهم المخدرات أثناء القيادة بالطرق السريعة

الإثنين 21/مايو/2018 - 11:43 ص
ضبط 19 سائقا لتعاطيهم المخدرات أثناء القيادة بالطرق السريعة
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هبة عبد الحفيظ
 
واصلت الإدارة العامة للمرور، شن الحملات المفاجئة على الطرق السريعة، للكشف عن متعاطى المواد المخدرة، أثناء القيادة، منعًا لوقوع أى حوادث مرورية. 

وأجرت الحملات المرورية، خلال 24 ساعة، تحليل طبى لـ 250 سائقًا، وثبت تعاطى 19 سائقًا للمواد المخدرة أثناء القيادة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.

وكثفت الإدارة العامة للمرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق، بناء على تعليمات اللواء عصمت الأشقر مدير الإدارة العامة للمرور، بالتواجد المكثف لكافة الخدمات الأمنية على الطرق السريعة، وتشديد الحملات على السيارات، لتأمين الرحلات، وتكثيف حملات على سيارات النقل، مما يحملون الركاب بالصندوق الخلفى، وحملات الرادار، والكشف عن الإطارات والكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة.
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