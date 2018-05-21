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شاهد بث مباشر لمسلسل "رسايل"اون دراما HD

الإثنين 21/مايو/2018 - 11:46 ص
شاهد بث مباشر لمسلسل رسايلاون دراما HD
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يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل "رسايل" الحلقة الجديدة مباشر يوتيوب HD.


"رسايل" بطولة مي عز الدين، خالد سليم، أحمد حاتم، رامز أمير، وتدور أحداثه حول الأسر المصرية التي تنتمي للطبقة المتوسطة التي تعيش تحت خط الفقر وتعاني كثيرًا، من خلال فتاة تعيش مع والدها الذي يحال إلى المعاش، تحلم هذه الفتاة بأشياء تتحقق كما حلمت بها، منها أحلام تخص أقاربها وجيرانها، ومنها حلم شاهدت فيه والدها يعاني من مرض ويذهب للعلاج منه دون أن يخبرها.


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