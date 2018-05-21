مشتريات "المصريين" تصعد بمؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات





واصلت مؤشرات البورصة صعودها الجماعى خلال منتصف تعاملات جلسة تداولات اليوم الأثنين ، وصعد مؤشرها الرئيسي بنسبة بلغت نحو 0.66% مدعوماً بعمليات الشراء التى قام بها المستثمرين المصريين على الأسهم القيادية والصغرى والمتوسطة.





وربح رأس المال السوقى 8.4 مليار جنيه ليصل عند مستوى 954.9 مليار جنيه مقابل نحو 946.5 مليار جنيه فى ختام تعاملات الجلسة الماضى.





وعلى صعيد مؤشرات البورصة أرتفع مؤشر البورصة الرئيسى "EGX30" بنسبة 0.66% ليصل عند مستوى 16892.45 نقطة,حيث صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX70" بنسبة 0.66% محققا مستوى 859.28 نقطة, تلاه صاعداً مؤشر "EGX100" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.74% محققا مستوى 2199.38 نقطة .





وسجل السوق قيم تداولات بلغت 242 مليون جنيه، من خلال تداول 42.2 مليون سهم، بتنفيذ 5.7 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 133 شركة مقيدة، ارتفع منها 69 سهمًا، وتراجعت أسعار 21 سهمًا، في حين لم تتغير أسعار 43 سهمًا أخرين.





واتجه صافي تعاملات المصريين وحده نحو الشراء مسجلاً 25.5 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 60% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافي تعاملات العرب والأجانب نحو عمليات البيع، مسجلًا 3.6 مليون جنيه، و 21.9 مليون جنيه على التوالي، بنسبة استحواذ 6.99%، 33.01% من التداولات.



