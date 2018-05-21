ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

إنهاء 23 ألف متر لطبقة الأسفلت الجديدة بـ"أبوالريش والموازين والصاغة" بدمنهور

الإثنين 21/مايو/2018 - 11:47 ص
إنهاء 23 ألف متر لطبقة الأسفلت الجديدة بـأبوالريش والموازين والصاغة بدمنهور
طباعة
إسلام أمين
 
أكدت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، أنه تم الانتهاء من 23 ألف متر مسطح، لطبقة الأسفلت الجديدة بحي أبو الريش وشوارع الموازين والصاغة وصلاح الدين بدمنهور.

ووجهت محافظ البحيرة بمراعاة الميول في أعمال الرصف وكذا المواصفات الفنية في تنفيذ مطابق الصرف الصحي وصفيات المطر.
المزيد عن: البحيرة اليوم البحيرة اخبار مصر اخبار البحيرة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
- أفضل قناة دراما
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة العربية للأندية
السالمية - الكويت
-
x
20:30
-
الاتحاد السكندري - مصر
أساس تيليكوم - جيبوتي
-
x
22:50
-
الفتح الرباطي - المغرب
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/21/2018 11:50:00 AM