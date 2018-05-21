إنهاء 23 ألف متر لطبقة الأسفلت الجديدة بـ"أبوالريش والموازين والصاغة" بدمنهور

أكدت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، أنه تم الانتهاء من 23 ألف متر مسطح، لطبقة الأسفلت الجديدة بحي أبو الريش وشوارع الموازين والصاغة وصلاح الدين بدمنهور.



ووجهت محافظ البحيرة بمراعاة الميول في أعمال الرصف وكذا المواصفات الفنية في تنفيذ مطابق الصرف الصحي وصفيات المطر.