نيللي كريم: أنا ضد كلمة اعتزال

حلت الفنانة نيللي كريم ضيفة على ثاني حلقات برنامج صدة ردة على راديو إينرجي إشراف ايناس سلامة الشواف.



وخلال الحلقة تحدثت نيللي عن الكثير من تفاصيل حياتها الفنية من خلال استخدامها مصطلحات كروية، وقالت:" أختار العمل الجيد و أبذل قصاري جهدي في اختياره لذلك امنح الكارت الأحمر للعمل الذي لا يعجبني ولا أنكر أن الحظ لعب دور كبير في حياتي وفي مشواري الفني."



وأضافت :" كنت بديلة للكثير من الفنانات في أعمال حققت نجاح لي."



وتابعت :" مبسوطة بنجاحاتي السينمائية في افلام مهمة ومنها "انت عمري، ٦٧٨، يوم للستات، الفيل الازرق ، أحب التشكيل النسائي في العمل وهذا العام انا مع تشكيل رجالي."





وعن السينما قالت :" السينما في الفترة الأخيرة لم يكن بها ورق كتير جيد وأبحث عن ورق مختلف فلا أحب أن أكرر نفسي."



وأختتمت حديثها :" أنا ضد كلمة اعتزال انا مع التوقف عن التمثيل بل سأقدم شيء له علاقة بالفن كالانتاج والإخراج، فأنا أحب شغلي والفن ممكن احبه بطريقة مختلفة."

