حالة من الغضب تجتاح المنيا بسبب الإهمال داخل مستشفى مغاغة (صور)

سيطرة حالة من الغضب على العشرات من الأهالي داخل مستشفى مغاغة العام؛ بسبب عدم تواجد أيًا من الأطباء خلال تواجد مصاب ومتوفي في حادث سير، كما يظهر بحث الأهالي عن أطباء داخل المستشفى دون جدوى.



وقال عددًا من الأهالي إنه وعقب وصول متوفي ومصاب إلى المستشفى العام، لم يجدوا أيا من الأطباء، وأنهم ظلوا لوقت طويل يبحثون عن أطباء داخل المستشفى، حتى حضر أحد النواب والذي تدخل وحضر أحد الأطباء الذي قرر نقل المصاب إلى مستشفى المنيا الجامعي.



واعترف الدكتور خالد نجيب مدير مستشفى مغاغة العام بالواقعة، موضحًا أنه وعقب وصول متوفي ومصاب في حالة حرجة إلى المستشفى، وتقرر له تحويله إلى مستشفى المنيا الجامعي نظرًا لخطورة حالته إثر إصابته بكسر في الجمجمة، تكاسل طبيب نبطجي الإسعاف ويدعى "م. ع" عن عمله، واختفى عن الأهالي داخل إحدى الغرف، الأمر الذي أثار غضب أهالي المصاب حتى تم التدخل ودفع بطبيب آخر رافق الحالة حتى وصلت إلى المستشفى الجامعي.