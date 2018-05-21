تداول 528 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهى عمان، الحرية، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 795 راكبا و70 شاحنة بضائع و18 شاحنة عفش ركاب و33 سيارة كما تغادر السفينتين مسرة ونما اكسبريس وعلى متنهم 171 راكب و74 شاحنة و1 سيارة.



فيما شهد الميناء بالامس استقبال العبارة الرياض وعلى متنها 463 راكب و58 سيارة وغادرت السفينة محبة وعلى متنها 882 معتمر و1 سيارة متجهة الى ميناء ينبع واربع سفن اخرى وهى عمان، الرياض، الحرية، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 200 راكب و132 شاحنة بضائع و7 سيارة.



على جانب اخر، يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 587 راكب وتداول 234 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 144 راكب و16 براد و6 تريلا كما تغادر السفينتين ايلة وبريدج وعلى متنهم 54 راكب و38 براد و14 تريلا و100 طرد بضاعة عامة.



بينما شهد الميناء بالامس استقبال ثلاث سفن وهى سينا، ايلة، بريدج وعلى متنهم 210 راكب و36 براد و26 تريلا و4 سيارة و2 باص جيت وغادرت ثلاث سفن وهى سينا، ايلة، بريدج وعلى متنهم 179 راكب و60 براد و38 تريلا و2 باص جيت.



