"بلدية الدوادمي" تدعو أصحاب المنح السامية للمراجعة شوال المقبل.. (أسماء)

دعت بلدية محافظة الدوادمي عدداً من المواطنين والمواطنات الذين صدرت لهم منح أوامر سامية كريمة من عام 1433 حتى العام ١٤٣٩هـ، لمراجعة البلدية؛ لاستكمال إجراءات تنفيذ أوامرهم السامية.





وحددت البلدية يوم الاثنين الموافق ١٨ شوال ١٤٣٩هـ موعداً لتنفيذ المنح في مركز احتفالات البلدية الساعة التاسعة صباحاً. حسب صحيفة "سبق"





والأسماء كالتالي:





سلطان حمود صنت العضياني، جوزاء بطيحان حمدان العتيبي، طفلة هايف مرزوق حويد العضياني، العنود هايف مرزوق حويد العضياني، مضاوي هايف مرزوق حويد العضياني، هيفاء هايف مرزوق حويد العضياني، فاطمة مصلح مزوق العتيبي، منى هايف مقحم الهرجف، حصة صاهود راقي العضياني، ماجد نداء غلاب العطاوي، فيصل نداء غلاب العطاوي، أحمد نداء غلاب العطاوي العتيبي، هايف مرزوق حويد العضياني، نواف مناحي ضويحي الحافي، شعيع سحيم حجيل العتيبي، منيرة مزنان مرزوق العتيبي، عبدالمجيد علي زامل الزامل، زامل علي زامل الزامل، إبراهيم علي زامل الزامل، خالد الحميدي باتل الرويس، خالد محمد عبدالله الحزيم، عبدالله مسيفر مسفر العازمي، نوري سعد عوض الحارثي، سعيد سعيد معتاد العضيلة، ناصر سعد دريميح الجياشي، بيضاء سعد شليل عامر الغضباني، جميلة سعد شليل عامر الغضباني، محمد مناحي ضويحي الحافي، فراج عطا الله قبلان الدعجاني، بندر محمد غازي العصيمي، ناصر الحميدي سلطان الدعجاني، سليمان سعود سليمان الدعجاني، محمد الحميدي سلطان الدعجاني، عبدالمجيد ناصف مطر الغبيوي، فهد منيف مطر الغبيوي، جزاء مشعل شري المقاطي، عبدالله ساير عتيق الدلبحي، عايشة رهيدل مشرع، سعود بندر بدر عقيل الدعجاني، منيرة على رثيع عبدالله الدعجاني، مشاعل صالح عبدالله العواد، فوزية حمد إقبال العتيبي، هند عمر عبدالمحسن عقيل، راجح محمد بندر عقيل، نواف مناحي عمر أبو ثنتين العتيبي، غازي عبدالرحمن ربيع الصفياني، بندر نياف شاعي المرشدي، سعد حمود مزنان الروقي، متعب سعد شليل الغضباني، سعود زبار ذابل الحافي، هيلا مسعود مزوق الحافي، ليلي أحمد على خبراني، كميخ عبدالله تويم العصيمي، راشيد خالد شعيل العازمي، فاطمة بجاد حمدي العتيبي، نوري حمدي صليهم العتيبي، فهد حشاش هندي القسامي، سارة محمد عبدالله العناني، مطلق عبدالله مطلق المغيري، بادي عبيد بادي المقاطي، بدرية عبدالله معتق المغيري، البندري عواض الهويل الغضباني، نورة حمدان عواض العصيمي، محمد مدرهم مزيد النفيعي، محمد مشعل معدي المهيدلي، وضحاء محمد سعود العتيبي، منى فيحان محمد العتيبي، عبدالمحسن غايب سهيل العضياني، فيحاء سعد وصوص العتيبي، سعد شداد درهوم البقمي، نورة غازي زيد جبار، أمل إبراهيم صالح الفريح، بجاد منير طهيميج العضياني، صالح حبيب سريان الذيابي، أوخيضر مسيب كديميس الشيباني، سلطان مرزوق عايض الشيباني، فاطمة سالم عبدالعالي العتيبي، محمد لافي شارع الغبيوي، فاطمة محمد كديميس العتيبي، صالح مرداس عباس العتيبي، نوف عبدالله نويصر الحريقي، محمد ناصر حمد السبيعي، مطلق محمد صقر الحارثي، شيخة مترك عائض الشيباني، مسفر سعد مسفر الشيباني، هيلة عبدالرحمن عبدالعزيز البيز، عبدالله إبراهيم عبدالله العصيمي، أيمن إبراهيم عبدالعزيز الردادي، الحميدي حمدان الحسيني الحمادي، جزعاء عقاب ضويان الحسيني، متعب الحميدي حمدان الحمادي، سعد الحميدي حمدان الحمادي، ضويان الحميدي حمدان الحمادي، حمود الحميدي حمدان الحمادي العتيبي، نورة الحميدي حمدان العتيبي، الشقحاء الحميدي حمدان العتيبي، منيفة الحميدي حمدان العتيبي، نويشية الحميدي حمدان الحمادي، وضحاء الحميدي حمدان العتيبي، فارس عدل سعد العضياني، طفلة برجس سلطان المريبض، ريحانة مطرب محنس العضياني، ريمية صنهات فهاد العضياني، وضحاء مصلح مرزوق العتيبي، نوف مصلح مرزوق العتيبي، مزنة مصلح مرزوق العتيبي، مصبوبة مصلح مرزوق العتيبي، منيفة مصلح مرزوق العتيبي، مصلح مرزوق حويد العضياني، عبدالله محمد سالم المخيخ، مسلط متعب تراحيب المغيري، منيرة مسفر عبيد العصيمي، محمد فايز ملهي الويط الحارثي، يوسف عبدالكريم على عبدالعزيز، منيف مرزوق راجح السبيعي، طلال مصلح مرزوق العضياني، غازي خلف قليل الحافي، مرزوق محمد مناحي الثبيتي، رجاء إبراهيم حمود العصيمي، منيرة هديان مفرح العصيمي، منيرة محمد رجاء العتيبي، مهود مطلق عبدالله العتيبي، ولعة رجاء إبراهيم حمود العصيمي، فاطمة رجاء إبراهيم العصيمي، نورة رجاء إبراهيم حمود العصيمي، إبراهيم رجاء إبراهيم العصيمي، سعود رجاء إبراهيم العصيمي، عبدالرحمن رجاء إبراهيم العصيمي، عبيد محيل عجب الذيابي، بركة على رقيص العضياني، مشعل عبدالمحسن غايب العضياني، بندر عبدالمحسن غايب العضياني، العنود عبدالمحسن غايب العضياني، تركي عبدالمحسن غايب العضياني، عايشة صنهات مشخص العازمي، سعدي تراحيب هميل الحافي، عفاف محمد عايض الحافي، غزوي خلف قليل العتيبي، محمد مسفر داهم آل سعد القحطاني، مها محمد رسام العتيبي، عبدالمجيد منصور خالد العضياني، مالك سعد ثامر العضياني، عبدالهادي بجاد شعوي الغنامي، عموشة مشعان على العتيبي، حصة سعد ناصر العتيبي، سلطان سالم غريب آل سعد القحطاني، سيف عبدالله سيف الحارثي، طفيلة عبيد درهوم الحارثي، منال فايح عبدالهادي الحافي، سعود عجير ناصر العتيبي، ماجد مسعود العتيبي.







