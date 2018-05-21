عصام الشابي: لا بدّ من اتخاذ موقف حاسم من وثيقة قرطاج 2 لان الوضع الذي تمر به تونس صعب جدا

قال عصام الشابي خلال لقاء إذاعي اليوم الإثنين, إن تونس تعيش شللا في الحكم معتبرا أن تواصل المفاوضات والنقاشات حول صياغة وثيقة قرطاج 2 جعل الحكومة الحالية لا يمكن ان تواصل العطاء.





كما ذكر عصام الشابي أن الحزب الجمهوري كان اول من انسحب من وثيقة قرطاج و من حكومة الشاهد في نوفمبر 2017 مشيرا إلى أن الحزب كان اول من دق ناقوس الخطر لا ن دواليب الحكو كانت لا تسير كما ينبغي.



