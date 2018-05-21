ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عصام الشابي: لا بدّ من اتخاذ موقف حاسم من وثيقة قرطاج 2 لان الوضع الذي تمر به تونس صعب جدا

الإثنين 21/مايو/2018 - 11:36 ص
عصام الشابي: لا بدّ من اتخاذ موقف حاسم من وثيقة قرطاج 2 لان الوضع الذي تمر به تونس صعب جدا
عصام الشابي
طباعة
محمد وليد الجموسي
 
قال عصام الشابي خلال لقاء إذاعي اليوم الإثنين, إن تونس تعيش شللا في الحكم معتبرا أن تواصل المفاوضات والنقاشات حول صياغة وثيقة قرطاج 2 جعل الحكومة الحالية لا يمكن ان تواصل العطاء.

كما ذكر عصام الشابي أن الحزب الجمهوري كان اول من انسحب من وثيقة قرطاج و من حكومة الشاهد في نوفمبر 2017 مشيرا إلى أن الحزب كان اول من دق ناقوس الخطر لا ن دواليب الحكو كانت لا تسير كما ينبغي.

وشدّد الشابي على ضرورة اتخاذ موقف حاسم من وثيقة قرطاج 2 لان الوضع الذي تمر به تونس صعب جدا.
المزيد عن: وثيقة قرطاج 2 عصام الشابي خبرعاجل تونس اخر الاخبار اخر اخبار تونس اخبار تونس اليوم اخبار تونس
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
- أفضل قناة دراما
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة العربية للأندية
السالمية - الكويت
-
x
20:30
-
الاتحاد السكندري - مصر
أساس تيليكوم - جيبوتي
-
x
22:50
-
الفتح الرباطي - المغرب
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/21/2018 11:50:03 AM