عصام الشابي: لا بدّ من اتخاذ موقف حاسم من وثيقة قرطاج 2 لان الوضع الذي تمر به تونس صعب جدا
الإثنين 21/مايو/2018 - 11:36 ص
محمد وليد الجموسي
قال عصام الشابي خلال لقاء إذاعي اليوم الإثنين, إن تونس تعيش شللا في الحكم معتبرا أن تواصل المفاوضات والنقاشات حول صياغة وثيقة قرطاج 2 جعل الحكومة الحالية لا يمكن ان تواصل العطاء.
كما ذكر عصام الشابي أن الحزب الجمهوري كان اول من انسحب من وثيقة قرطاج و من حكومة الشاهد في نوفمبر 2017 مشيرا إلى أن الحزب كان اول من دق ناقوس الخطر لا ن دواليب الحكو كانت لا تسير كما ينبغي.
وشدّد الشابي على ضرورة اتخاذ موقف حاسم من وثيقة قرطاج 2 لان الوضع الذي تمر به تونس صعب جدا.
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