حكايات اليوم.. فيضانات جنوب شرق أوروبا.. ورحيل أمير أفغانستان

شهدت جميع بلدان العالم، في مثل هذا اليوم 21 مايو، أحداث عالمية مؤثرة، وذكريات جمة، بعضها توج بالاحتفال كالأحداث السعيدة والمواليد، والاحتفالات الهامة، والبعض الآخر خيم عليه الحزن، كالأحداث الحزينة والوفيات، وفي ذكرى الحدث، يستعيد الجميع تلك الذكريات، ومن بينها؛ الفيضانات تضرب جنوب شرق أوروبا، فضلًا عن رحيل الكاتب مدحت السباعي.









اللجنة الدولية للصليب الأحمر





تأسست اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في مثل هذا اليوم 21 مايو، وهي منظمة مستقلة ومحايدة تقوم بمهام الحماية الإنسانية وتقديم المساعدة لضحايا الحرب والعنف المسلح.





وأوكلت إلى اللجنة الدولية، بموجب القانون الدولي، مهمة دائمة بالعمل غير المتحيز لصالح السجناء والجرحى والمرضى والسكان المدنيين المتضررين من النزاعات، وإلى جانب مقرها الرئيسي في جنيف، هناك مراكز للجنة الدولية في حوالي 80 بلدًا ويعمل معها عدد من الموظفين يتجاوز مجموعهم 12000 موظف.





وتُعرف مجموعة الأحكام التي وضعت استنادا إلى هذا المبدأ والتي أقرتها كل أمم العالم تقريبًا، بالقانون الدولي الإنساني الذي تشكل اتفاقيات جنيف حجر أساسه.









فيضانات جنوب شرق أوروبا





وفي 21 مايو من عام 2014م، ضربت مجموعة فيضانات جنوب شرق أوروبا، جلبها المنخفض الجوي الذي سمي إيفات، حيث ضربت عدد كبير من دول أوروبا وهم البوسنة والهرسك وصربيا ورومانيا وسلوفاكيا والمجر وبلغاريا ووصلت حتى شمال إيطاليا مخلفة لحد الآن أكثر من 51 قتيل.









عبد الودود شلبي





رحل عالم الدين عبد الودود إبراهيم شلبي الأمين العام الأسبق للجنة العليا للدعوة الإسلامية بالأزهر، عن عالمنا في 21 مايو 2008م ودفن بمسقط رأسة بقرية ميت عفيف مركز الباجور بمحافظة المنوفية..









حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة في كتاب القرية والتحق بالتعليم الابتدائى بها، التحق بالأزهر الشريف سنة 1941 حتى نال الشهادة العالمية من كلية أصول الدين عام 1952م، وحصل على درجة الماجستير من جامعة الأزهر ثم حصل على درجة الدكتوراة من كلية الدراسات الشرقية بجامعة بنجاب بباكستان علم 1976 وقام بتوثيقها من جامعة كامبريدج بلندن في نفس العام وكانت حول موضوع الأصول الفكرية لحركة المهدي السوداني ودعوته.









بدأ حياته سكرتيرًا للشيخ محمود شلتوت ثم عمل بمكتب الإمام الأكبر عبد الحليم محمود ثم أمينا عاما مساعدا لمجمع البحوث الإسلامية ثم أمينا عاما للجنة العليا للدعوة الإسلامية بالأزهر.









وعمل محاضرًا في العديد من الدول الإسلامية مثل باكستان وقطر والإمارات والكويت وماليزيا وإندونيسيا وبريطانيا وأستراليا لكونة من العلماء الأزهريين القلائل الذين يجيدون اللغة الإنجليزية بجانب اللغة العربية ثم عمل مديرا للمركز الإسلامي بمدينة سيدنى بأستراليا بين عامى 1978-1980.





مدحت السباعي





كما رحل الكاتب مدحت السباعي، عن عالمنا في 21 مايو من عام 2014م، وهو مخرج مصري أخرج بعض المسلسلات والأفلام وتزوج المنتجة ناهد فريد شوقي ابنة السينمائيون فريد شوقي وزوجته هدى سلطان وانفصل عنها بعد انجبا ابنتهما ناهد الذي تعمل كممثلة وابنته الأخرى نجوى.









ومن المعروف أن مدحت السباعي هو ابن الشاعر الكبير عبد المنعم السباعي الذي تغنى بشعره كبار المطربين أمثال أم كلثوم وعبد الوهاب ونجاة وشادية.









محمد منصور شاه محمد





أما الملا أختر محمد منصور شاه محمد، توفى في21 مايو 2016م، وكان أمير الإمارة الإسلامية في أفغانستان وزعيم طالبان سابقًا بعد وفاة الملا عمر.





شغل "منصور"، في التسعينات منصب وزير الطيران المدني والنقل، وشغل كذلك منصب حاكم طالبان في قندهار حتى مايو 2007، وشغل منصب نائب زعيم طالبان حتى يوليو 2015، وقد كان الملا أختر قد اعتقل في باكستان وأعيد عام 2006، وشغل رئاسة الشؤون العسكرية في طالبان حتى عام 2010.









نصبه الملا محمد عمر، نائبًا لنفسه في عام 2010 وتولى بعدها منصب النائب وقام بقيادة طالبان بالنيابة بشكل فعلي لمدة خمس سنوات.





وبعد إعلان وفاة الملا عمر، اجتمع أعضاء شورى أهل الحل والعقد في طالبان والمشايخ والعلماء الافغان وبايعوا الملا منصور، أميرًا جديدًا لطالبان.







