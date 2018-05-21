الاسترليني ينخفض لأدنى مستوياته مع ارتفاع الدولار





انخفض الجنيه الاسترليني لأدنى مستوى اليوم في خمسة أشهر تزامنًا مع إرتفاع سعر الدولار، ويستعد المستثمرون لبيانات يمكن أن تحدد ما إذا كان بنك انجلترا المركزي سيرفع أسعار الفائدة هذا العام.





وكان ارتفاع عام للدولار وتضاؤل التوقعات بأن أسعار الفائدة سترتفع تسببا في أن يتخلى الاسترليني، أحد أفضل العملات الرئيسية أداء، عن جميع المكاسب التي حققها في 2018.





وانخفض الاسترليني نصفا بالمئة إلى 1.3412 دولار، وهو أدنى مستوياته منذ 28 ديسمبر كانون الأول، في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار بفضل تقارير بأن الولايات المتحدة جمدت حربها التجارية مع الصين.





ومن المقرر صدور بيانات مهمة بشأن الاقتصاد البريطاني هذا الأسبوع، بما في ذلك التضخم والناتج المحلي الإجمالي، والتي ستخضع للتدقيق من قبل المستثمرين ليحددوا ما إذا كان بنك انجلترا قد يشدد السياسية النقدية في أغسطس.