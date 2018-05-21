"أوقاف" بورسعيد: ملتقيات فكرية ودروس دينية بجميع المساجد.. وقوافل دعوية للقرى طوال شهر رمضان



وأوضح أن الموضوعات التي ستناقش خلال الملتقيات هي القيم والأخلاق، العمل والإنتاج، المواطنية، التنشئة والتربية، معالجة المشاكل الأسرية فضلا عن القضايا المعاصرة.



وأضاف أن مساجد الملتقيات الفكرية هي مساجد: العباسي بحي العرب، وبورفؤاد الكبير بمدينة بورفؤاد، والرحمة بحي الشرق، والسيدة زينب بحي الضواحي، والتوحيد بـ6 أكتوبر بحي المناخ.



وتابع وكيل وزارة الأوقاف أن الخطة الدعوية للمديرية تتضمن أيضًا عقد دروس ومحاضرات دينية يومية عقب صلاة العصر في جميع مساجد المحافظة طوال الشهر الكريم، فضلا عن درس خفيف بين صلاة التراويح.



وأكد تنظيم قوافل دعوية دورية تتكرر مرتين بالأسبوع لأهالي قري الغرب والجنوب وسهل الطينة في الشرق،مشددا علي أن الخطة الدعوية التي وضعت لاستقبال شهر رمضان المبارك محكمة وراعت التوزيع الجغرافي لجميع أحياء المحافظة وتنفذ تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

أعلن الدكتور صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد، اليوم الإثنين، نجاح تنفيذ الخطة الدعوية للمديرية حتي الآن، بدءًا من تنفيذ الملتقيات الفكرية والدينية والثقافية التي تنظم يوميا في 5 من المساجد الكبرى على مدار أيام شهر رمضان المبارك، ويحاضر بكل منها إمام من الأئمة المتميزين التابعين لوزارة الأوقاف وواعظ من الأزهر الشريف.