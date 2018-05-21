تخصيص أراضِ بـ"المحمودية وكفر الدوار" لإقامة مشروعات صرف صحي جديدة

أكدت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، أنه تم الحصول علي موافقة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، طبقا للقرار رقم 899 لسنه 2018 على تخصيص قطعة ارض من أملاك الدولة تبرع احد المواطنين على مساحة 418.6 متر مربع كائنة بفزارة التابعة للوحدة المحلية لقرية ديروط مركز المحمودية لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمجان لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها.



كما أعلنت عن موافقة رئيس مجلس الوزراء، طبقا للقرار رقم 900 لسنه 2018 على تخصيص قطعة ارض من أملاك الدولة بمساحة 900 متر مربع تبرع أحد المواطنين بمركز ومدينة كفر الدوار لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمجان لإقامة محطة صرف صحي عليها.