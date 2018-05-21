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دوناروما قد يزامل محمد صلاح في ليفربول

الإثنين 21/مايو/2018 - 11:33 ص
دوناروما قد يزامل محمد صلاح في ليفربول
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الفجر الرياضي
 

أكدت تقارير صحفية إيطالية، على أن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عقد محادثات مع رايولا وكيل أعمال دوناروما حارس مرمي فريق ميلان لإقناعه بالانضمام للريدز.


ذكر موقع الكالتشيو ميركاتو الإيطالي، أن ليفربول قدم عرضاُ بقيمة 40 مليون يورو للتعاقد مع دوناروما من ميلان خلال الجلسة بين كلوب ووكيل أعمال الحارس.


واشار الموقع إلي أن إدارة ميلان، لا تري العرض المقدم من ليفربول مناسباً لرحيل الحارس، حيث طلب النادي الحصول على 70 مليون لفتح باب الرحيل أمام دوناروما.


وأكد ماركو فاسوني المدير التنفيذي لنادي ميلان، على إنه في حالة وجود عرض قوي ومميز من ليفربول، سوف تسمح الإدارة برحيل الحارس في الصيف.

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