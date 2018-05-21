كأس العالم للكرة الخماسية بمركز شباب الجزيرة

أنهت وزارة الشباب والرياضة كافة الاستعدادات الخاصة بإطلاق الدورة الرمضانية لكرة القدم الخماسية على غرار بطولة كأس العالم لكرة القدم وذلك خلال الفترة من 27 مايو حتى 3 يونيو 2018 بمركز شباب الجزيرة وبمشاركة 32 فريقًا لكرة القدم الخماسية في عدد 32 مركز شباب من القاهرة والجيزة والقليوبية.

ويحصل الفريق صاحب المركز الأول في البطولة على مبلغ 50 ألف جنيه وصاحب المركز الثانى على 30 ألف جنيه والثالث على 20 ألف جنيه والرابع على 10 آلاف جنيه ، ومن المقرر أن يقوم بتحكيم مباريات الدورة حكام معتمدين من الاتحاد المصرى لكرة القدم.

ومن المقرر أن ترتدى الفرق المشاركة الزى الخاص بالدول المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم روسيا 2018 وتحمل نفس أسمائها وسيتم تقسيمها على نفس نسق تقسيم مجموعات كأس العالم لكرة القدم للكبار.