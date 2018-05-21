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إزالة 26 حالة تعدِ على أراضي الدولة برشيد (صور)

الإثنين 21/مايو/2018 - 11:31 ص
إزالة 26 حالة تعدِ على أراضي الدولة برشيد (صور)
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إسلام أمين
 
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة، من إزالة عدد 26 حالة تعدي بإدفينا دائرة مركز رشيد وذلك خلال حملة مكبرة شارك فيها حكمدار المحافظة ومدير المباحث ورئيس المدينة.

وأكدت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، إنها ستواصل الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الانتفاع دون وجه حق بأملاك الدولة أو الاعتداء على مقدرات الشعب المتمثلة في المال العام، كما وجهت بإعادة حصر الأراضي المستردة مؤخرا لإمكانية الانتفاع بها في مشروعات قومية وخدمية بعد العرض على رئيس الوزراء.
إزالة 26 حالة تعدِ على أراضي الدولة برشيد (صور)
إزالة 26 حالة تعدِ على أراضي الدولة برشيد (صور)
إزالة 26 حالة تعدِ على أراضي الدولة برشيد (صور)
إزالة 26 حالة تعدِ على أراضي الدولة برشيد (صور)
إزالة 26 حالة تعدِ على أراضي الدولة برشيد (صور)
إزالة 26 حالة تعدِ على أراضي الدولة برشيد (صور)
إزالة 26 حالة تعدِ على أراضي الدولة برشيد (صور)
إزالة 26 حالة تعدِ على أراضي الدولة برشيد (صور)
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