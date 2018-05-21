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مدير أمن البحيرة يقود حملة لإزالة التعديات على أراضِ أملاك الدولة (صور)

الإثنين 21/مايو/2018 - 11:28 ص
مدير أمن البحيرة يقود حملة لإزالة التعديات على أراضِ أملاك الدولة (صور)
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إسلام أمين
 
قاد اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير أمن البحيرة، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بمركز شرطة رشيد، وشدد على التصدي لكافة صور الخروج على القانون والشرعية وتكثيف الحملات لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة في مواجهة المعتدين.

كما تفقد مدير أمن البحيرة، سير الأعمال الإداري بمركزي شرطة المحمودية والرحمانية ومدى تفهم الضباط والأفراد لأعمالهم المكلفين بها في خدمة الوطن والمواطن، مشددا على حسن معاملة المواطنين ومداومة المرور من قبل قيادات المراكز على الخدمات المعينة لتأمين المراكز كلا بدائرته وذلك لإشعار المواطن بالأمن والاستقرار.
مدير أمن البحيرة يقود حملة لإزالة التعديات على أراضِ أملاك الدولة (صور)
مدير أمن البحيرة يقود حملة لإزالة التعديات على أراضِ أملاك الدولة (صور)
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