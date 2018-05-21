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اليوم.. الجيش السوري يستأنف عملياته ضد داعش الإرهابي جنوب دمشق

الإثنين 21/مايو/2018 - 10:25 ص
اليوم.. الجيش السوري يستأنف عملياته ضد داعش الإرهابي جنوب دمشق
الجيش السوري - أرشيفية
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أسماء العزب
 

أعلنت وكالة سانا، أن الجيش السوري سيستأنف ظهر اليوم الإثنين، عملياته ضد تنظيم داعش الإرهابي جنوب دمشق، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم، في خبر عاجل لها.

 

وقالت مصدر عسكري: " تم مساء الأمس ولأسباب إنسانية وقف مؤقت لإطلاق النار تم خلاله إخراج النساء والأطفال والشيوخ من منطقة الحجر الأسود".

 

وأضاف المصدر: "وقف إطلاق النار المؤقت جنوبي دمشق ينتهي ظهر اليوم ويستأنف فورا الجيش السوري عملياته العسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابي".

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