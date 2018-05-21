طلاب جامعة الطائف يوزعون سلالاً غذائية على الأسر الفقيرة

أنهى عددٌ من طلاب جامعة الطائف الأعضاء بفريق (همم) التطوعي توزيع سلال غذائية رمضانية على الأسر المتعففة والفقيرة في أحياء عدة بمدينة الطائف.





وأوضحت عميدة كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الطائف الدكتورة رنا زيني، أن الكلية تكفلت بقيمة السلال الموزعة التي احتوت على ١٦ صنفًا من المواد الغذائية. حسب صحيفة "سبق"





وبيّنت الدكتورة زيني أن الهدف من هذا العمل التطوعي تمثل في المساهمة في توفير السلال الرمضانية للمحتاجين إليها مع حلول شهر رمضان المبارك، مشيرة إلى أن أعضاء الفريق أنجزوا تحديد المستفيدين في بداية شهر شعبان، فيما استكملوا بعد ذلك مرحلة التوزيع يوم الثلاثاء الماضي الموافق ٢٩ شعبان.





وأشادت زيني باقتران روح العطاء والإنسانية العالية في هذه المبادرة التطوعية، والتي تجسدت من خلال أعضاء فريق همم التطوعي، مشيرة إلى مشاركة ١٠ من طلاب جامعة الطائف (فريق همم التطوعي) في تنفيذ الحملة، بذلوا خلالها ٤٠ ساعة من العمل الميداني لتوزيع السلال الغذائية الرمضانية على مستحقيها.





وأفادت بأن إسهام جامعة الطائف في دعم الحملة يعد جزءًا من مسؤوليتها الاجتماعية، وانعكاسًا لدورها الوطني في مشاركة المجتمع الطائفي العناية والاهتمام بجميع فئاته الاجتماعية، ومن بينها الأسر المتعففة والفقيرة.







