"الصيادلة": إجراء مسابقة في حفظ القرآن الكريم على 3 مستويات
الإثنين 21/مايو/2018 - 10:16 ص
منى صموئيل
وافق مجلس نقابة الصيادلة برئاسة النقيب محي عبيد، علي مقترح إجراء مسابقة في حفظ القرآن الكريم على ٣ مستويات كالآتي: ثلث القرآن، ثلثي القرآن، القرآن كاملا)، على أن تقوم النقابات الفرعية بإجراء مسابقة لاختيار أفضل حافظ في كل مستوى ليشارك في النهائيات بالنقابة العامة لاختيار أفضل الحافظ على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس امس الأحد برئاسة الدكتور محي الدين عبيد، النقيب العام لصيادلة مصر بمقر النقابة العامة بجاردن سيتي، وناقش المجلس عدة قضايا مهنية هامة، وقد قرر المجلس اختيار رؤساء جدد للجان النوعية، تقوم بإعداد خطة عمل وحلول لهذه القضايا المهنية وتقديمها للمجلس خلال 15 يومًا.
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