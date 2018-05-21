"الصيادلة": إجراء مسابقة في حفظ القرآن الكريم على 3 مستويات‎

وافق مجلس نقابة الصيادلة برئاسة النقيب محي عبيد، علي مقترح إجراء مسابقة في حفظ القرآن الكريم على ٣ مستويات كالآتي: ثلث القرآن، ثلثي القرآن، القرآن كاملا)، على أن تقوم النقابات الفرعية بإجراء مسابقة لاختيار أفضل حافظ في كل مستوى ليشارك في النهائيات بالنقابة العامة لاختيار أفضل الحافظ على مستوى الجمهورية.



