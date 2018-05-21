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هل يتأثر محمد صلاح بالصيام في نهائي الأبطال؟.. مورينو يجيب

الإثنين 21/مايو/2018 - 10:20 ص
هل يتأثر محمد صلاح بالصيام في نهائي الأبطال؟.. مورينو يجيب
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الفجر الرياضي
 

علق الإسباني ألبرتو مورينو الظهير الأيسر لنادي ليفربول الإنجليزي، على صيام الدولي المصري محمد صلاح زميله في الفريق بنهائي دوري أبطال أوروبا.


وقال مورينيو في تصريحات نشرها موقع البرنابيو، تعليقاً على صيام محمد صلاح قبل نهائي الأبطال قائلاً: لن يكون الأمر بالسهل لكنه اعتاد على رمضان، أحياناً كان يصوم قبل الموسم وهو أصعب بكثير، لكنه يتعامل مع الصيام بشكلٍ جيد.


ومن المقرر أن يواجه ليفربول غريمه ريال مدريد يوم السبت المقبل 26 مايو في كييف بأوكرانيا بنهائي دوري أبطال أوروبا.

المزيد عن: مورينيو محمد صلاح ليفربول ريال مدريد دوري ابطال اوروبا
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