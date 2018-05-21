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3 أندية إنجليزية تتصارع على ضم أحمد حجازي

الإثنين 21/مايو/2018 - 10:21 ص
3 أندية إنجليزية تتصارع على ضم أحمد حجازي
أحمد حجازي
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الفجر الرياضي
 
دخل ناديا وست هام يونايتد وليستر سيتي في صراع شرس على ضم أحمد حجازي مدافع فريق وست بروميتش بعد تألقه في الدوري الإنجليزي خلال الموسم المنقضي.


وكشفت صحيفة "صن" البريطانية عن سعي وست هام وليستر سيتي على ضم المدافع المصري صاحب الـ27 عاماً خلال فترة الانتقالات الصيفية.


وأشارت إلى أن المستوى الهائل والمميز الذي أظهره أحمد حجازي جعل الناديين متحمسان لضمه واستغلال الشرط الجزائي في عقده والبالغ  2.5 مليون جنيه إسترليني.


وأضافت الصحيفة أن أحمد حجازي يبقى مطلوبًا لتدعيم دفاع واتفورد في الموسم الجديد.


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