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أسعار الفاكهة اليوم الاثنين 21-5-2018 في محافظة البحيرة

الإثنين 21/مايو/2018 - 10:22 ص
أسعار الفاكهة اليوم الاثنين 21-5-2018 في محافظة البحيرة
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إسلام أمين
 

سجلت أسعار الفاكهة بمحافظة البحيرة، اليوم الاثنين، استقرارا، حيث وصل سعر كيلو البرتقال البلدي إلى 4 جنيهات، الجوافة 10 جنيهات، الفراولة 6 جنيهات، المشمش 15 جنيهًا، الخوخ 6 جنيهات، الموز 8 جنيهات.

وسجل سعر التفاح المصري 20 جنيهًا، التفاح الأمريكي 25 جنيهًا، الكنتالوب 5 جنيهات.

كانت قد سجلت أسعار الفاكهة بمحافظة البحيرة، أمس السبت، استقرارا، حيث وصل سعر كيلو البرتقال البلدي إلى 4 جنيهات، الجوافة 10 جنيهات، الفراولة 6 جنيهات، المشمش 15 جنيهًا، الخوخ 6 جنيهات، الموز 8 جنيهات.

وسجل سعر التفاح المصري 20 جنيهًا، التفاح الأمريكي 25 جنيهًا، الكنتالوب 5 جنيهات.
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