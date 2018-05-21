أسعار الفاكهة اليوم الاثنين 21-5-2018 في محافظة البحيرة
الإثنين 21/مايو/2018 - 10:22 ص
إسلام أمين
سجلت أسعار الفاكهة بمحافظة البحيرة، اليوم الاثنين، استقرارا، حيث وصل سعر كيلو البرتقال البلدي إلى 4 جنيهات، الجوافة 10 جنيهات، الفراولة 6 جنيهات، المشمش 15 جنيهًا، الخوخ 6 جنيهات، الموز 8 جنيهات.
وسجل سعر التفاح المصري 20 جنيهًا، التفاح الأمريكي 25 جنيهًا، الكنتالوب 5 جنيهات.
كانت قد سجلت أسعار الفاكهة بمحافظة البحيرة، أمس السبت، استقرارا، حيث وصل سعر كيلو البرتقال البلدي إلى 4 جنيهات، الجوافة 10 جنيهات، الفراولة 6 جنيهات، المشمش 15 جنيهًا، الخوخ 6 جنيهات، الموز 8 جنيهات.
وسجل سعر التفاح المصري 20 جنيهًا، التفاح الأمريكي 25 جنيهًا، الكنتالوب 5 جنيهات.
المزيد عن: سعر الخضراوات اليوم سعر الخضراوات سعر الخضار اليوم سعر الخضار الخضروات اليوم الخضراوات اليوم الخضراوات البحيرة اسعار الخضراوات اليوم اخبار الخضراوات أسعار السلع أسعار الخضروات اليوم أسعار الخضروات أسعار الخضراوات أخبار البحيرة اليوم،البحيرة اليوم أخبار البحيرة