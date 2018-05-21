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أسعار الحديد اليوم الاثنين 21-5-2018 في محافظة المنيا

الإثنين 21/مايو/2018 - 10:22 ص
أسعار الحديد اليوم الاثنين 21-5-2018 في محافظة المنيا
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احمد الخميسى
 
تابعت أسعار الحديد في أسواق محافظة المنيا، اليوم الاثنين استقرارها ليسجل متوسط سعر طن حديد عز 12 ألف و250 جنيهًا.

وعن الأسعار سجل متوسط سعر طن حديد التسليح عز 12 ألف و250 جنيهًا، والمستورد 12 ألف جنيه والاستثماري 11 ألف و900 جنيه، وأسمنت أسيوط المقاوم 900 جنيهًا، والصعيدي 880 جنيهًا، والبورتلاندي 870 جنيهًا، والتعمير 820 جنيهًا للطن وأسيك المنيا 850 جنيهًا.
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