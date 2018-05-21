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أسعار الدواجن اليوم الاثنين 21-5-2018 في محافظة البحيرة

الإثنين 21/مايو/2018 - 10:19 ص
أسعار الدواجن اليوم الاثنين 21-5-2018 في محافظة البحيرة
صورة أرشيفية
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إسلام أمين
 
شهدت محافظة البحيرة، خلال تعاملات اليوم الاثنين، استقرارا في أسعار الدواجن، حيث سجلت أسعار كيلو الدواجن البيضاء في المزارع قيمة تصل إلى 20 جنيهًا، وبلغ سعر بيعها للمستهلك قيمة 25 جنيهًا للكيلو، كما سجل سعر كيلو الدواجن البلدي قيمة 24 جنيهًا، كما وصل سعر بيع كيلو الدواجن البلدي للمستهلك قيمة 28 جنيه.

كما سجل سعر كيلو الدواجن الساسو 20 جنيهًا بالمزارع، ووصل سعر بيع كيلو الدواجن الساسو للمستهلك 22 جنيهًا.

كانت قد شهدت محافظة البحيرة، خلال تعاملات أمس الأحد، استقرارا في أسعار الدواجن، حيث سجلت أسعار كيلو الدواجن البيضاء في المزارع قيمة تصل إلى 20 جنيهًا، وبلغ سعر بيعها للمستهلك قيمة 25 جنيهًا للكيلو، كما سجل سعر كيلو الدواجن البلدي قيمة 24 جنيهًا، كما وصل سعر بيع كيلو الدواجن البلدي للمستهلك قيمة 28 جنيه.

كما سجل سعر كيلو الدواجن الساسو 20 جنيهًا بالمزارع، ووصل سعر بيع كيلو الدواجن الساسو للمستهلك 22 جنيهًا.
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