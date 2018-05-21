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تصريح جديد من الخارجية الإيرانية بشأن الوجود في سوريا

الإثنين 21/مايو/2018 - 10:17 ص
تصريح جديد من الخارجية الإيرانية بشأن الوجود في سوريا
الخارجية الايرانية - أرشيفية
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وكالات
 

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أن الوجود الإيراني في سوريا هو بناء علي طلب من حكومة دمشق، وأنه سيستمر ما دام هنالك طلب منها.

 

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، 21 مايو، أن بلاده ستبقي في سوريا لأن وجودها شرعي وبطلب من الحكومة السورية، مطالبا بخروج القوات الأجنبية الأخرى الموجودة بشكل غير شرعي على الأراضي السورية، وذلك وفقاً لوكالة الجمهورية الإسلامية "إرنا".

 

وقال قاسمي: "لا أحد يستطيع إجبارنا على الخروج من سوريا، فوجودنا وجود شرعي وبطلب من الحكومة السورية".

 

وأضاف: "هم من يجب أن يخرجوا من سوريا، هؤلاء الذين دخلوا دون إذن من الحكومة السورية"، مواصلا "للوقت الذي تحتاج الحكومة السورية للمساعدة، سنبقى في سوريا وسنواصل دعمنا".


وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعا الرئيس السوري بشار الأسد إلى منع تموضع إيران في بلاده، محذراً من أن ذلك من شأنه تعريض سوريا والمنطقة برمتها للخطر.

المزيد عن: بهرام قاسمي ايران الوجود في سوريا الخارجية الايرانية
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