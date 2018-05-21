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سقوط عمود كهرباء على سيارة بميدان المحطة بدمنهور (صور)

الإثنين 21/مايو/2018 - 10:18 ص
سقوط عمود كهرباء على سيارة بميدان المحطة بدمنهور (صور)
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إسلام أمين
 
سقط عمود إنارة بشارع دوران المحطة بمدينة دمنهور بالبحيرة، فجر اليوم الإثنين، على سيارة ملاكي مما أدى لتحطيم أجزاء منها.

وهرعت سيارات النجدة والدفاع المدني، لموقع الحادث، وتوجه صاحب السيارة لقسم دمنهور، لتحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.
سقوط عمود كهرباء على سيارة بميدان المحطة بدمنهور (صور)
سقوط عمود كهرباء على سيارة بميدان المحطة بدمنهور (صور)
سقوط عمود كهرباء على سيارة بميدان المحطة بدمنهور (صور)
سقوط عمود كهرباء على سيارة بميدان المحطة بدمنهور (صور)
سقوط عمود كهرباء على سيارة بميدان المحطة بدمنهور (صور)
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