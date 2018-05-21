أسعار النفط ترتفع مع توقف حرب تجارية بين الصين وأمريكا

ارتفعت أسعار النفط اليوم الإثنين، فى الوقت الذى تتفاعل فيه الأسواق، مع أنباء تفيد تفادى الصين والولايات المتحدة حربا تجارية كانت تلوح فى الأفق بين أكبر اقتصادين فى العالم.





وبحلول الساعة 0650 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمى مزيج برنت إلى 79.06 دولار للبرميل بزيادة 55 سنتا أو ما يعادل 0.7 فى المئة بالمقارنة مع سعر الإغلاق السابق. وتجاوز برنت 80 دولارا للبرميل لأول مرة منذ نوفمبر 2014 الأسبوع الماضى.





وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 71.71 دولار للبرميل مرتفعة 43 سنتا أو ما يعادل 0.6 فى المئة من سعر آخر تسوية.





وقال وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين أمس الأحد إن أكبر اقتصادين فى العالم اتفقا على التخلى عن التهديد بفرض رسوم فيما يعكفان على التوصل لاتفاق تجارى أوسع، مما منح الأسواق العالمية دفعة فى التداولات المبكرة اليوم.





وقال بنك مورجان ستانلى الأمريكى "الخلاف التجارى العارض ستتقلص حدته بمرور الوقت عبر التفاوض".





وأضاف "كلا الجانبين يخطط من أجل تنفيذ مشتريات المنتجات الزراعية والطاقة ومواصلة التفاوض بشأن الصناعة وتجارة الخدمات والاستثمار الثنائى وحماية حقوق الملكية الفكرية فى الأشهر المقبلة".





لكن أسعار الخام تظل بعيدة إلى حد ما عن المستويات المرتفعة التى سجلتها الأسبوع الماضى وهى الأعلى منذ نوفمبر 2014، بينما يقول الكثير من المتعاملين والمحللين إن هناك ما يكفى من المعروض لتلبية الطلب على الرغم من تخفيضات الإنتاج المستمرة بقيادة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وانخفاض الإنتاج بفعل الأزمة التى تضرب فنزويلا وعقوبات أمريكية ضد إيران تلوح فى الأفق.