برامج سياحية خاصة للمستثمرين المصريين بدبي ينظمها طيران الإمارات بأسعار خاصة

كشفت طيران الإمارات النقاب عن عرض متميز يتيح لمسافريها في جمهورية مصر العربية فرصة زيارة دبي والتمتع بما تضمه من معالم فريدة، بأسعار خاصة على الدرجتين السياحية ورجال الأعمال، إلى جانب التمتع بمزايا رائعة، تشمل إمكانية اصطحاب حقيبة ثالثة مجاناً.





وبموجب هذا العرض الصيفي الخاص، يبلغ سعر تذكرة السفر في الدرجة السياحية من القاهرة إلى دبي 6583 جنيهاً، فيما يبلغ سعر تذكرة السفر في درجة رجال الأعمال 17579 جنيهاً، مع إمكانية اصطحاب حقيبة ثالثة يصل وزنها إلى 23 كيلوجراماً مجاناً لركاب الدرجة السياحية وما يصل إلى 32 كيلوجراماً لركاب درجة رجال الأعمال.





ويسري هذا العرض لفترة زمنية محدودة فقط، حيث يتعين حجز التذاكر خلال الفترة بين 21 مايو و7 يونيو 2018، على أن يتم السفر خلال الفترة بين 21 مايو و10 ديسمبر 2018، علماً بأن أسعار التذاكر تشمل ضرائب المطار.





تعد دبي وجهة سياحية مثالية، بفضل ما تزخر به من أسواق ومراكز تسوق لا مثيل لها، وشواطىء ساحرة، إلى جانب ما تتمتع به من بنية أساسية فائقة الحداثة، ومعالم سياحية وترفيهية فريدة تلبي متطلبات مختلف أفراد العائلة، بما فيها الحدائق الترفيهية مثل حديقة وايلد وادي المائية، وعالم آي إم جي للمغامرات.





ويحظى المسافرون مع طيران الإمارات في جميع الدرجات بتجربة سفر رائعة ينعمون خلالها بالخيارات الفريدة التي يوفرها نظامها الفريد للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice ذي الشاشة الرقمية العريضة، الحائز جوائز عالمية، عبر أكثر من 3000 قناة مسموعة ومرئية حسب الطلب، تقدم أحدث الأفلام والأغاني والموسيقى، والكتب المسموعة والألعاب.





كما تحظى العائلات المسافرة برفقة أطفال بمزايا وتسهيلات رائعة، تشمل دمى مجانية للأطفال، ووجبات طعام وأفلام خاصة بهم، إلى جانب التمتع بالأولوية في إنهاء إجراءات السفر والصعود إلى الطائرة، وإمكانية استخدام عربات الأطفال مجاناً في مطار دبي الدولي.





وإلى جانب التمتع بمستويات متفوقة من الراحة والرفاهية، ينعم المسافرون مع طيران الإمارات بالخدمات الرفيعة التي تشتهر بها الناقلة، والتي يوفرها أفراد أطقم خدمة متعددو الجنسيات، والتمتع بتناول أشهى الوجبات الإقليمية والعالمية، التي يبدعها نخبة من أشهر الطهاة باستخدام المكونات الطازجة، إلى جانب خيارات واسعة من المرطبات المجانية.





هنا- أو زيارة المكتب المحلي لطيران الإمارات أو وكيل سفرياتكم. وتسير طيران الإمارات 21 رحلة أسبوعياً من القاهرة إلى دبي. ولإجراء الحجوزات، أو للحصول على مزيد من المعلومات عن الأسعار والأحكام والشروط، يرجى زيارة الموقع الشبكي -منأو زيارة المكتب المحلي لطيران الإمارات أو وكيل سفرياتكم.



