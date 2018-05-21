"ابن سعيدان" يباشر عمله أميناً لمنطقة جازان ويعد بمواصلة التنمية

باشر أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان مهام عمله، صباح أمس الأحد، بعد أن أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، قراراً يقضي بتكليفه أميناً لمنطقة جازان.





وعبّر "ابن سعيدان" عن امتنانه وتقديره لوزير الشؤون البلدية والقروية على ثقته بتكليفه بأمانة منطقة جازان. وفق صحيفة "سبق"





والتقى "ابن سعيدان" اليوم بالوكلاء ومديري العموم ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام بالأمانة، والذين قدموا التهنئة لأمين المنطقة.





وقال "ابن سعيدان": "أسأل الله أن يجعلني عند حسن الظن، وأن يوفقني لخدمة ديني ثم مليكي ووطني وأبناء منطقة جازان والارتقاء بمنظومة وجودة الخدمات البلدية، ومواصلة النهضة الشاملة التي تشهدها منطقة جازان ومحافظاتها تحت توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، وبما يسهم في تحقيق برنامج التحول الوطني 2020م ورؤية المملكة 2030 م، وبما يحقق رضا المستفيدين من الخدمات البلدية في هذه المنطقة أسوة بمناطق مملكتنا الغالية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله.







