"عبيد" يختار رؤساء جدد للجان النوعية لـ"الصيادلة" (الأسماء)

اجتمع أمس الأحد مجلس نقابة صيادلة مصر برئاسة الدكتور محي الدين عبيد، النقيب العام لصيادلة مصر بمقر النقابة العامة بجاردن سيتي، وناقش المجلس عدة قضايا مهنية هامة.





وقرر المجلس اختيار رؤساء جدد للجان النوعية، تقوم بإعداد خطة عمل وحلول لهذه القضايا المهنية وتقديمها للمجلس خلال 15 يومًا.





وجاء اختيار رؤساء اللجان الجدد كالتالي:





لجنة الإعلام: الدكتور أحمد أبو دومة

لجنة الصناعة: الدكتور إيهاب قلدس

لجنة الصيدليات الأهلية: الدكتور محمد العبد

لجنة الشباب: الدكتور أحمد هلال

لجنة التأديب: الدكتور صلاح كريم

لجنة القيد: الدكتور مصطفي الوكيل

لجنة التحقيق: ربيع الدندراوي

لجنة التعليم الصيدلي المستمر والكلينكال: مني المهدي

لجنة العاملين بالخارج: الدكتور ميكل زكريا

لجنة الضرائب: الدكتور وحيد عبد الصمد

لجنة الاستثمار وتنمية الموارد: الدكتور مصطفي الوكيل

لجنة الصيادلة الحكوميين: الدكتورة رانيا صقر

لجنة محاربة الدخلاء والسلاسل: الدكتور أحمد عامر

لجنة الإغاثة: الدكتور أيمن عثمان

لجنة التشريعات: الدكتور أحمد هلال

لجنة الخدمات والمقرات والنوادي: الدكتور محمد حسن

لجنة التطوير والربط الإلكتروني: الدكتور محمد يحي

اللجنة الاجتماعية: الدكتورة منار قنديل





وقال الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة، إن المجلس وافق على عدة مقترحات، جاءت كالأتي:





أولاً: وافق المجلس علي مقترح دكتور مصطفي الوكيل بالبدء في إجراءات إنشاء شركة التوزيع تحقيقًا لآمال وطموحات الصيادلة وذلك بعد الإطلاع علي الدراسة التي تم إعدادها من قبل اتحاد المهن الطبية، وقد طالب المجلس بتحديث هذه الدراسة وتشكيل لجنة تضم 3 أعضاء من مجلس النقابة العامة بالإضافة لعضو مجلس نقابة فرعية و7 خبراء في مجال التوزيع لعرض التقرير النهائي علي المجلس خلال 30 يوم لسرعة البدء في إجراءات تدشين الشركة.





ثانيًا: وافق المجلس علي مقترح دكتور إيهاب قلدس والذي يتعلق بمشاركة الصيدليات الأهلية في مشروع وزارة الصحة الخاص بتفعيل برنامج أسال استشير والذي يضع الصيدليات في صدارة المشاركة الفاعلة لقضايا الصحة المجتمعية.





ثالثاً: وافق المجلس من حيث المبدأ علي مقترح دكتور ميكل زكريا بالتعاون والتواصل مع النقابات والجمعيات الصيدلية بدول شمال أفريقيا بهدف فتح مجالات عمل وآفاق تصديرية جديدة للدواء والمنتج المصري وذلك من خلال اتحاد الصيادلة الأفارقة.





رابعاً: وافق المجلس علي تنظيم حفل إفطار جماعي كبير يضم جميع ألوان الطيف الصيدلي وتفويض الدكتور محمد حسن رئيس لجنة الخدمات والدكتور حسن إبراهيم والدكتور أحمد صلاح لدراسة أفضل العروض وسوف يتم الإعلان عن الموعد فور تحديد المكان.





كما أوصي المجلس بالعمل علي تفعيل قرارات اتحاد الصيادلة العرب وخاصة البورد العربي والعمل علي فتح أفاق وفرص عمل جديدة للصيادلة المصريين.





كما ناقش المجلس آخر مستجدات الإنشاءات والنوادي والمقرات والمضي قدما في خطة إنشاء نادي للصيادلة بكل محافظة.



