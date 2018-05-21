كلوب: سعيد لأنني لن أراقب "زيدان" في نهائي دوري الأبطال

يتطلع ليفربول بشدة إلى مواجهة ريال مدريد حامل اللقب في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم السبت المقبل لكن مدربه يورجن كلوب يشعر بسعادة كبيرة لأن المنافسة مع نظيره زين الدين زيدان لن تمتد إلى داخل الملعب.





ويستهدف ريال إحراز لقب دوري الأبطال للموسم الثالث على التوالي تحت قيادة زيدان لاعب منتخب فرنسا السابق بينما سيحاول كلوب أن يقود ليفربول للتتويج باللقب للمرة السادسة في تاريخه والأولى منذ 2005 عندما يلتقي العملاقان في كييف.





وقال كلوب لموقع ليفربول على الإنترنت: "أنا سعيد لأننا لن نلعب ضد بعضنا البعض.. أنا وهو ولن أحتاج إلى مراقبته أو شيء من هذا القبيل.. أنا سعيد جدا أنه بوسعي إدخال لاعبي فريقي إلى الملعب.





وأضاف كلوب: "زيدان من أفضل عشرة لاعبين.. من أفضل خمسة لاعبين على مدار التاريخ والآن هو يتولى تدريب ريال مدريد وهو فريق يملك خبرة كبيرة في الملعب. سيكون التحدي كبيرا".





وتوج ريال باللقب الأوروبي للمرة 12، وهو رقم قياسي، وسيطر على البطولة القارية منذ تولى لاعبه السابق زيدان المسؤولية في 2016.





وسيحاول ريال أن يصبح أول فريق منذ بايرن ميونيخ في 1976 يتوج باللقب ثلاث مرات متتالية.



